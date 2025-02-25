Леус: Москва встретит начало марта морозной погодой

До конца календарной зимы Московский регион не покинет холодная погода с температурой около минус 10 - минус 13 градусов в ночное время и небольшим потеплением до минус 1 - плюс 2 градусов днем. Март начнется со сменой синоптической ситуации, на погоду будет влиять циклон, об этом в своем Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Погода в Москве изменится с приходом марта из-за циклона, движущегося в северо-западном направлении, чьи атмосферные фронты будут определять климатическую обстановку в регионе. Осадки в виде легкого снега, местами переходящего в мокрый, будут сопровождаться плотной облачностью. Температурные показатели ночью станут мягче, достигая минус 2 - минус 5 градусов, а дневные значения останутся слегка положительными, превышая климатическую норму на 1-3 градуса.

В начале марта погода останется стабильной: сохранится значительная облачность и возможны слабые осадки. Согласно климатическим нормам, переломный момент наступления весны в столице традиционно приходится на 21 марта — именно тогда среднесуточная температура устойчиво переходит через ноль в положительную сторону.

Однако прогнозы на первый месяц весны обещают более раннее потепление. Метеорологическая весна может наступить на 7-10 дней раньше обычного срока. Пока же температурный режим останется зимним — среднесуточные показатели не превышают нулевой отметки. В ближайшие пять дней ночью ожидается от минус 2 до минус 7 градусов, а дневные температуры будут колебаться от минус 2 до плюс 3 градусов.

Ранее главный специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что теплая весна в Московском регионе наступит раньше привычного времени.