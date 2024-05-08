Маркетолог назвала главную ошибку Ивлеевой, уничтожившую ее репутацию

Маркетолог Юлия Родочинская убеждена, что блогер Настя Ивлеева совершила серьезную оплошность, когда пропала из инфополя после своей скандальной «голой вечеринки». По словам эксперта, звезда должна была попытаться развеять слухи, однако вместо этого отступила и позволила прессе «сожрать с потрохами» ее авторитет, сообщает NEWS.ru .

Определенное время после своей «отмены» Ивлеева не делилась своими переживаниями и мыслями, что сыграло против нее, уверена маркетолог. По словам Родочинской, в недавнем интервью блогер прибегла к стратегии «позитивного поворота», представ перед аудиторией в ранее неизвестном образе.

Тем не менее, в столь резкое перемены в личности блогера люди не поверили, полагает маркетолог.

«Она просто вышла и сухо сообщила, что стала другой. Так никто не поверит. Рассказами о переживаниях уже тоже не спастись, нужны социальные доказательства», — заявила Родочинская.

В недавнем интервью Анастасия Ивлеева заявила, что ее «голая вечеринка» прошла «не в то время, не в том месте».