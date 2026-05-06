Мария Погребняк вступилась за Лерчек после скандала в фитнес-клубе

Блогер Мария Погребняк прокомментировала заявление девушки, снявшей Лерчек в спортзале и усомнившейся в ее диагнозе. Она призвала оставить Валерию Чекалину в покое, сообщает Газета.ru .

Мария Погребняк отреагировала на слова блогерши Алины Расковской, которая заявила, что не верит в онкологическое заболевание Лерчек. По мнению Погребняк, Чекалина не стала бы обманывать аудиторию о тяжелом диагнозе.

«Я думаю, никто не будет шутить над смертельными заболеваниями и чувствами людей, которые оказались в такой же ситуации со здоровьем. С кармой не шутят, и с чувствами людей тоже. Поэтому я считаю, что Леру Чекалину нужно оставить в покое. Дайте ей спокойно жить и проходить лечение», — заявила Погребняк.

Поводом для спора стало видео из спортзала, опубликованное Расковской в социальных сетях. На кадрах Чекалина занимается на тренажерах, несмотря на курс химиотерапии. После публикации автора ролика исключили из фитнес-клуба за съемку посетительницы без разрешения.

Позднее Расковская заявила, что раньше сочувствовала блогеру, но теперь считает, что Чекалина обманывает публику.

