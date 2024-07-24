Мария Багреева: в Москве продлен прием заявок на соискание премии «Финкор»

Лучшие отечественные журналистские работы в направлениях финансов и экономики выберут в рамках Национальной премии «Финкор». Заявку на участие в конкурсе можно подать до 10 сентября через портал финкор.рф , сообщила заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Заявки на соискание премии помимо блогеров, редакций теле- и радиопередач, представителей СМИ могут подать студенты профильных факультетов высших учебных заведений России. Для них создали новую номинацию «Лучшая студенческая работа».

Условия для участия в премии

Для участия в премии нужно предоставить записи радиопередач, подкастов, телеэфиров, репортажи, интервью, статьи и другие журналистские материалы, которые были опубликованы на телевидении, радио, в Telegram, размещены в интернете, опубликованы в онлайн-изданиях или в печати с 1 августа 2023 года по 1 августа 2024 года.

В одну номинацию участники премии могут подать неограниченное число авторских материалов. Представлять можно и проект целиком, и отдельный материал или эфир.

Цель премии «Финкор»

«Премия „Финкор“ ежегодно собирает лучшие журналистские работы, посвященные финансовому и экономическому развитию страны, направленные на повышение финансовой культуры граждан и их интереса к этим темам. За два года на конкурс поступило более 600 работ из почти 100 российских изданий, радио и телеграм-каналов», — сказал замминистра финансов РФ Павел Кадочников.

Он добавил, что цель премии — вовлечь еще больше людей в финансовое просвещение. Именно по этой причине создали спецноминацию для молодежи.

«Финансовая и экономическая журналистика — не только одно из самых сложных, но и одно из самых востребованных направлений этой профессии в современном мире. Постоянно меняющаяся конъюнктура финансовых рынков, новые экономические вызовы — все это требует от журналистов кропотливой работы с цифрами, фактами, прогнозами, умения доносить сложные темы языком, понятным и специалистам, и обывателям», — рассказала Багреева.

Она уточнила, что главной задачей премии «Финкор» является выявление лучших практик в освещении финансовых и экономических процессов, а также повышение интереса к данным темам со стороны начинающих и опытных журналистов.

Награждение лауреатов и партнеры

Лауреатов наградят в рамках VIII Московского финансового форума, который будет проходить в столице осенью. Подробнее о положении премии и ее номинациях можно узнать на официальном портале финкор.рф.

Национальную премию «Финкор» в 2022 году учредили правительство Москвы и министерство финансов Российской Федерации.

Стратегический партнер премии — союз журналистов России. Аналитическими партнерами премии являются Вольное экономическое общество России, проект «Вместе медиа» и Научно-исследовательский финансовый институт министерства финансов РФ.

Информационными партнерами премии стали факультет журналистики МГУ, Томский государственный университет, Институт медиа НИУ ВШЭ, Санкт-Петербургский государственный экономический университет, Московский университет им. А. С. Грибоедова, Российский университет дружбы народов, Московский финансово-юридический университет и Молодежный Центр СЖР.