Мамы выпускниц школы № 62 в Воронеже рассказали об их состоянии

Матери девушек-подростков, которых заставили раздеться перед сдачей ЕГЭ, рассказали, в каком состоянии были их дочери, а также, какой была реакция директора общеобразовательного учреждения, когда ему начали задавать вопросы, пишет РБК .

«Девочка стоит, навзрыд рыдает, говорит, что мне делать, я уже не знаю, что у меня пищит, прощупайте меня, я не знаю, что мне делать, может быть, у меня брекеты пищат, я не знаю <…> и в туалет даже не пропускают, чтобы хотя бы лифчик снять, — стоишь, при всех демонстративно снимаешь лифчик», — рассказала женщина то, что услышала от своей дочери.

Обеспокоенная случившимся мать сразу же позвонила директору школы и попросила объяснить ситуацию, на что услышала ответ: «Я не заставлял их раздеваться», затем сбросил звонок.

Мама другой девушки рассказала, что подругу ее дочери довели до слез. Ей пришлось на улице снимать бюстгальтер без возможности уединиться.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин уже поручил комитету просвещения Госдумы. Он также отметил, что намерен обсудить данный вопрос с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

«Задумайтесь, мы все тоже родители. И как отреагирует каждый из вас, если ребенка будут раздевать. Кто это придумывает? Кто разрешил?» — задался вопросом Володин.

Ранее в Сети появилось видео с камер наблюдения, где школьнице пришлось демонстрировать мужчине бюстгальтер. Учитель физкультуры и ОБЖ, который пропускал детей через рамку металлоискателя, заявил, что при скандальном досмотре присутствовало много людей, в том числе директор и полиция.