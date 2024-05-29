Учитель ОБЖ воронежской школы № 62 рассказал, как на самом деле проходил досмотр

Учитель физкультуры и ОБЖ Дмитрий Скляр, который пропускал выпускников школы № 62 через металлодетектор на сдачу ЕГЭ рассказал, что в Сети распространяют недостоверную информацию, а на самом скандальном досмотре присутствовала в том числе полиция, пишет Telegram-канал SHOT .

Скляр рассказал, что его функционал на входе в школу ограничивался всего двумя действиями: он пропускал подростков в школу, если металлоискатель не реагировал на них, а если звенел предупредительный сигнал — отправлял школьников исправить ситуацию и пройти через рамку еще раз.

«Также присутствовали вчера члены ГЭК (Государственная экзаменационная комиссия — ред.), также присутствовал директор этой школы, присутствовали общественные наблюдатели, рядом со мной был руководитель пункта проведения экзамена. Также присутствовали представители полиции с нами», — отметил Скляр, подчеркнув, что весь негатив почему-то все обрушили на него, а на самом деле в Сети распространили слишком много недостоверной информации.

Ранее скандал вокруг воронежской школы № 62 прокомментировала депутат Госдумы Нина Останина. Она назвала учителей, которые заставили девушек раздеваться, преступниками.