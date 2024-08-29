Макрон: Дурову оправданно предоставили гражданство Франции

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Он напомнил, что это решение было принято в 2018 году.

«… и я считаю его совершенно оправданным. Я считаю правильным предоставлять гражданство выдающимся бизнесменам, спортсменам, артистам», — сказал Макрон на совместной пресс-конференции в Белграде со своим сербским коллегой Александаром Вучичем.

Ранее французский лидер Эмманюэль Макрон сделал заявление, что не знал о прибытии в страну основателя Telegram Павла Дурова.

Дурова задержали в парижском аэропорту 24 августа. Его обвиняли в отказе в сотрудничестве по киберпреступлениям в Telegram.