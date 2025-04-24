Генерал-майор Иван Попов, ранее командовавший 58-й армией, принял вынесенный ему приговор с легкой улыбкой и отреагировал на него коротким стихотворением, сообщает «Царьград» .

«И даже когда шторм вздымает толщи воды, ты не ищи маяк. Помни: маяк — это ты», — так он прокомментировал решение суда.

Также Попов жестами выразил благодарность всем присутствующим в зале суда, кто оказывал ему поддержку на протяжении всего судебного разбирательства.

Тамбовский гарнизонный военный суд признал его виновным в мошенничестве и служебном подлоге.

Попов был лишен воинского звания и приговорен к лишению свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Помимо этого, суд обязал экс-командарма выплатить штраф в размере 800 тыс. рублей.