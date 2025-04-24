Осужденного генерал-майора Ивана Попова лишили воинского звания

Тамбовский гарнизонный военный суд вынес приговор командующему 58 общевойсковой армией Ивану Попову. Ему назначили наказание в виде 5 лет тюрьмы и лишили звания генерал-майора, сообщает Информационный центр СК РФ.

Попова признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге. Пять лет военнослужащий проведет за решеткой в исправительной колонии общего режима. В том числе его лишили воинского звания и назначили штраф в размере 800 тыс. рублей.

Согласно данным следствия, с января по июнь 2023 года Попов и бывший замкомандующего войсками Южного военного округа генерал-лейтенант Олег Цоков украли более 1,7 тыс. тонн металлических изделий военного назначения. В документы они внесли ложные данные об их получении.

К преступлению привлекли и гражданина Сергея Моисеева. Он реализовал украденный металл. В результате государству причинили ущерб на сумму более 100 млн рублей. Моисееву назначили 4 года тюрьмы и штраф в размере 400 тыс. рублей.