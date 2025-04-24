Генерала Попова приговорили к 5 годам колонии по делу о хищении

Тамбовский гарнизонный военный суд приговорил к 5 годам колонии общего режима экс-командующего 58-й армией Вооруженных сил РФ генерала Ивана Попова, обвиняемого в особо крупном мошенничестве и служебном подлоге, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Установлено, что с января по июль 2023 года Попов и бывший замкомандующего войсками ЮВО генерал-лейтенант Олег Цоков похитили свыше 1,7 тыс. тонн металлический изделий, предназначенных для военных нужд, а также внесли ложные данные в документы об их поступлении в воинские части.

Реализовал похищенные металлопрокат их соучастник Сергей Моисеев. Общий ущерб государству составил более 100 млн рублей.

Попова и Моисеева признали виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог). Уголовное преследование Цокова прекращено в связи со смертью генерал-лейтенанта.

Тамбовский гарнизонный военный суд назначил Попову наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет, штрафа в размере 800 тыс. рублей и лишения воинского звания. Моисеева приговорили к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 400 тыс. рублей.