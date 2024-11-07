сегодня в 15:38

Магнитная буря обрушится на Землю в четверг вечером

В четверг во второй половине дня на Земле прогнозируется магнитная буря. Ее мощность составит более четырех баллов, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

С 15:00 по 18:00 по московскому времени мощность бури составит практически пять баллов. Это соответствует классу G1.

Бури уровня G1 считаются слабыми. G3 — это сильная буря, которая может вызвать перебои в спутниковых системах. Экстремально сильной считается буря класса G5, при ней возможны масштабные проблемы с электросетью и неполадки в работе спутников.

Судя по данным, магнитная буря уровня G1 также наблюдалась в четверг утром. Она продолжалась с 3:00 до 9:00.

Ранее синоптики спрогнозировали, что в Московском регионе ожидается облачная и дождливая погода 7 ноября. Температура воздуха составит от 4 до 6 градусов тепла.