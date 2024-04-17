Магистранты Ташкентского филиала МГИМО познакомились с работой ЦУР Подмосковья

Студенты направлений «Системный анализ в международном бизнесе» и «Событийный менеджмент и туризм» Ташкентского филиала МГИМО посетили Дом правительства Московской области в рамках «Московского модуля». Выездное занятие прошло при поддержке Правительства МО и базовой кафедры МинЖКХ Подмосковья «Управление городской инфраструктурой и развитием территорий» Школы бизнеса и международных компетенций МГИМО. Об этом сообщает пресс-служба регионального МинЖКХ.

Визит студентов из Узбекистана начался с образовательной лекции, в ходе которой сотрудники МинЖКХ Подмосковья и ЦУР региона поделились особенностями работы на территории региона и рассказали о новых информационных технологиях в развитии городской инфраструктуры.

Поднимались темы базовых процессов управления, экономики, правовых требований, взаимодействия с общественными организациями, контроля за работой фонда капитального ремонта, переработки отходов и вывоза мусора.

Выездное занятие помогло студентам сформировать базовые профессиональные компетенции и наглядно увидеть цифровые технологии в управлении регионом, которые позволяют оптимально использовать искусственный интеллект в достижении поставленных задач.

«Все предыдущие приезды студентов показали, что мы идем в правильном направлении. Мы делимся некоторыми своими разработками, подсказываем и рассказываем, как работаем, куда движемся. У нас есть чему поучиться и мы этим гордимся. Надеемся, что на территории своего региона ребята смогут рассказать об этом, что-то перенять и внедрить. Студенты видят эффективность нашего подхода, один из них сказал, что любит нашего президента и что мы в общей команде, это было приятно слышать», — сказала первый заместитель министра ЖКХ Подмосковья Анжела Пухова.

С 9 сентября 2019 г на базовой кафедре министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области прошли обучение более 600 человек. В 2024 году планируется набор 127 слушателей, в том числе 30 магистрантов на программу «Управление городской инфраструктурой и развитием территорий».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.