«Маечки» по 10 руб: общественник требует запретить «пакетную монополию» в магазинах

Общественник Владимир Зыков выяснил, что крупнейшие магазины зарабатывают до 90 млрд руб. в год на продаже своих пакетов по завышенной цене. Он потребовал запретить «пакетную монополию», сообщает Mash .

Ретейлеры продают на кассах в своих магазинах только те пакеты, которые представлены под брендом сети. Альтернативы им нет. Общественник выяснил, что благодаря отсутствию разнообразия магазины увеличивают цены на свои одноразовые «маечки».

Накрутка цены на пакет может превышать 250-300%. Зыков подсчитал, что в 2024 году такие магазины, как «Пятерочка», «Магнит», «Дикси» и «Перекресток», увеличили стоимость «маечек» примерно на 2 руб. и продавали их по 9,99 руб.

При этом себестоимость таких пакетов — 2,88-3 руб. Значит, с каждого из них магазин получает примерно 7 руб. По данным опросов, пакеты покупают около 60% покупателей. То есть ретейлеры могут зарабатывать на «маечках» до 90 млрд рублей в год.

Зыков подсчитал, что в прошлом году на продаже пакетов «Пятерочка» заработала 54 млрд руб., «Магнит» — почти 30 млрд руб., «Перекресток» — почти 7 млрд руб. Общественника «пакетная монополия» не устроила.

Он обратился в ФАС и Роспотребнадзор, потребовав ее искоренить. Также он указал на то, что в некоторых магазинах на пакетах нет ценников, из-за чего люди автоматически их берут их и даже не смотрят на стоимость. ФАС направила торговым сетям запросы, служба изучит ценообразование.

Ранее владелец «Пятерочки» и «Перекрестка» остановил закупки Snickers, Mars и Twix. Собственник счел установленные поставщиком цены на эти товары завышенными.