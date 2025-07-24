Владелец «Пятерочки» и «Перекрестка» остановил закупки Snickers, Mars и Twix

Крупнейший российский ретейлер X5, куда входят торговые сети «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик» и т. д., остановил поставку в свои магазины продуктов, которые производит «дочка» американской компании Mars в России. Речь идет о шоколадных батончиках Snickers, Twix, Mars и др., сообщает РБК .

Собственник решил остановить отгрузки этих товаров в свои магазины из-за того, что счел цены на них завышенными. По его словам, предложенные поставщиком условия не соответствуют «принципам справедливого ценообразования».

В X5 считают искусственное повышение стоимости товаров недопустимым. Компания подчеркнула, что при этом открыта к продолжению диалога с поставщиком по поводу цен на продукцию.

Таким образом, приостановка отгрузок затронула батончики и конфеты Snickers, Twix, Bounty, Mars, Milky Way, «Коркунов», драже M&Ms и Skittles, жевательную резинку Orbit, Eclipse, Wrigley’s. Все эти товары выпускает и продает «дочка» американской компании Mars в России.

Представитель X5 заявил, что запасов данных продуктов в магазинах ретейлера хватит примерно на два месяца. Как только они закончатся, их заменят аналогами от других производителей.