«Лужники» приглашают детей познакомиться с профессией строителя

Градостроительный комплекс Москвы вместе с партнерами проведет для столичных детей комплекс мероприятий, чтобы лучше познакомить подрастающее поколение с такой важной и незаменимой профессией, как строитель. Участвовать в них смогут дети любого возраста. Детскую площадку «Сам себе строитель» в «Лужниках» уже подготовили соответствующим образом с учетом разных возрастных групп участников.

Мастер-класс по робототехнике начнется в 12:15 9 августа. Поучаствовать в нем смогут дети от 10 лет. Ребятам покажут, как устроены роботы, и расскажут об их влиянии на будущее страны и мира. Юным изобретателям помогут запрограммировать робомобиль, который сможет различать линии и препятствия по своему пути следования.

Следующий мастер-класс — «100 детских вопросов о работе строителя» — состоится также на детской площадке в «Лужниках», но уже на следующий день — 10 августа, в 12:15. В этом мероприятии приглашают поучаствовать дошкольников от трех лет и школьников до 13 лет.

Дети под руководством экспертов смогут построить различные объекты из бочек, кубиков, трапов и лестниц. Им покажут, как можно собрать большую машину и подъемный мост. Одним из развлечений станут гонки на трассе для шариков.

Во вторник, 13 августа, в 12:00 в «Лужниках» состоится мастер-класс «Создай свой флорариум». Участвовать смогут школьники старше 10 лет. Детей научат создавать закрытые экосистемы в стеклянных колбах. Желающие смогут забрать собственные изделия домой. К флорариуму эксперты приложат специальную инструкцию, как за ним ухаживать, чтобы жизнь в длинной колбе сохранялась.

Следить за обновлением детской программы можно на сайте. Форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030» стартовал 1 августа и продлится до 8 сентября. Москвичам и гостям столицы покажут главные инновационные достижения города во всех сферах жизни. Официальный сайт форума-фестиваля: moscow2030.mos.ru.