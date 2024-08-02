Лукашенко пошутил про свою неиндексируемую зарплату

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в шутку пожаловался на то, что его заработная плата не меняется уже протяжении пяти лет. Видео с высказыванием белорусского лидера опубликовал Telegram -канал «Пул Первого».

На кадрах Лукашенко вручает госнаграды сотрудникам системы управления делами президента.

«Почему зарплату мне не повышаете? На одном месте пять лет», — сказал ведущему бухгалтеру управделами во время церемонии награждения.

День независимости Белоруссии президент страны Александр Лукашенко заявил, что самое трудное для настоящего главы государства — это высокое доверие сограждан. По словам политика, он всегда думает над тем, «как бы не подвести» народ.