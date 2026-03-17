Лучших работников сферы ЖКХ и бытового обслуживания наградили в Ленинском округе

В рамках празднования почетными грамотами и благодарственными письмами были отмечены порядка 50 наиболее отличившихся сотрудников отрасли, а также трудовые коллективы. Об этом сообщили в пресс-службе главы муниципалитета Станислава Каторова.

«Сфера жилищно-коммунального хозяйства требует не только высокого профессионализма, но и большой самоотдачи. Благодаря труду этих людей в домах наших жителей всегда есть тепло, свет и вода. Награды, врученные сегодня, — это признание их мастерства и преданности своему делу, которое они выполняют в круглосуточном режиме и при любых погодных условиях», — приводятся в сообщении слова главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

Сообщается, что заслуженные награды получили представители муниципальных бюджетных учреждений, сотрудники управляющих компаний и профильных предприятий, а также активные жители Ленинского округа. Торжественная часть мероприятия завершилась праздничным концертом, подготовленным творческими коллективами муниципалитета.

Сегодня на территории Ленинского округа в обслуживании сотрудников жилищно-коммунального хозяйства находятся 1205 многоквартирных домов. В эксплуатации находятся 51 котельная, 53 канализационно-насосные станции и 36 водозаборных узлов. Протяженность тепловых сетей составляет 209,3 километра, водопроводных — 380,1 километра, а канализационных — 313,6 километра. Эта масштабная инфраструктура требует постоянного профессионального контроля и непрерывной работы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что необходимо максимально включиться в работу по поиску и найму персонала в сфере ЖКХ, так как наблюдается нехватка сотрудников.

«У нас очень заметно не хватает людей в каждом муниципалитете — все, что касается разнорабочих, а также работников ЖКХ и аварийных служб, и управляющих компаний», — сказал Воробьев.