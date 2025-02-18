«Лучше сразу в морг»: Лолита рассказала о своей пенсии

Известная российская певица Лолита Милявская заявила, что не расстраивается из-за частных отмен концертов после участия в скандальной «голой» вечеринке, так как привыкла тратить деньги лишь по делу, сообщает Daily Storm .

«Я всю жизнь знала, что если рассчитывать на пенсию, — лучше сразу в морг. Поэтому не тратила деньги никуда, кроме рабочих расходов», — рассказала артистка.

По словам Лолиты, ее музыканты трудятся безвозмездно, будучи пенсионерами и имея сбережения. Из-за отмены концертов страдает зритель, который теряет 10% от стоимости билета при его возврате. Также несет убытки сама певица, несущая расходы на рекламу в разных городах, на возврат билетов и технических грузов.

Однако артистка добавила, что у нее прекрасное настроение, как ей дает силы любимая семья и зрители, которые пишут огромное количество слов поддержи.

Ранее Лолила заявила, что ее концерт в Томске был отменен за 2 дня до выступления, так как «директор зала не хочет ее видеть».