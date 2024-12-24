Лучше без итогов: эксперт рассказала, как найти новогоднее настроение

Эксперт Давидян: не нужно пытаться закончить все дела до Нового года

Предприниматель и наставник по бизнесу Лиана Давидян заявила, что, чтобы отмечать Новый год с праздничным настроением, нужно бережно отнестись к себе: не расстраиваться из-за недостаточно успешных итогов уходящего года и не пытаться срочно закончить все дела до новогодней ночи.

«Хорошо, когда есть чем-то похвалиться, поставить плюсики, рассказать о достигнутых результатах. Но в реальности это происходит крайне редко. Новый год, по большому счету, это искусственно придуманная веха, которая чаще всего вызывает только беспокойство и стресс», — сказала эксперт в эфире радио Sputnik.

По ее словам, к концу года многие люди приходят в состояние усталости и с ощущением, что не успели сделать что-то из задуманного, но лучше не загонять себя в рамки каких-то сроков.

Дата 31 декабря — это в каком-то смысле ловушка, в которую мы попадаем каждый год, также подчеркнул эксперт. Новый год лучше принимать как возможность сделать паузу в работе, остановиться и спокойно вспомнить уходящий год.