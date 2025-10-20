Ложное ощущение безопасности: чем грозит подросткам курение вейпов

Врач Екатерина Дмитренко заявила, что электронные сигареты вызывают никотиновую зависимость у подростков и создают ложное ощущение безопасности, сообщает RuNews24.ru .

Проблема употребления электронных сигарет среди молодежи становится все более актуальной. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), не менее 15 млн подростков в возрасте 13–15 лет используют электронные сигареты. Дмитренко рассказала об опасности вейпов, никотиновой зависимости и последствиях этого явления. В мире насчитывается более 100 млн пользователей электронных сигарет, из которых 86 млн — взрослые, а 15 млн — дети. Подростки курят электронные сигареты в среднем в девять раз чаще, чем взрослые.

«Электронные сигареты позиционируются как менее вредные, но это создает ложное ощущение безопасности», — пояснила Дмитренко.

Она отметила, что у детей и подростков быстро формируется никотиновая зависимость, что может привести к дальнейшему потреблению никотина и серьезным проблемам со здоровьем.

Исследования показывают, что вейпы могут вызывать воспаления легких, ухудшать состояние сердечно-сосудистой системы и негативно влиять на молодой организм. Несмотря на меньшее количество токсичных веществ по сравнению с обычными сигаретами, электронные сигареты остаются опасными.

Дмитренко подчеркнула необходимость образовательных программ о вреде вейпов и инициатив по ограничению их продажи несовершеннолетним. Снижение распространенности электронных сигарет среди молодежи поможет предотвратить рост никотиновой зависимости.