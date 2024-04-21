Логистическая компания подала в суд на блогершу Лерчек из-за долга в 22 млн рублей

Логистическая компания подала в суд на скандально известного блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) из-за долга в 22 млн рублей. Фирма занималась поставками и хранением косметики Letique, сообщает SHOT .

ООО «Темполайн Логистика» подала судебный иск против организации ООО «Би Фит», принадлежащей Чекалиной. По словам представителей логистической компании, с 2019 года накопились долг и неустойка за хранение, сборку и отправку косметики на общую сумму в 22 млн рублей.

В итоге обе стороны в юридическом порядке договорились о погашении долга Чекалиной в 5 этапов до 31 мая. После полного погашения компания вернет Лерчек товары, который продолжают храниться на складе.

Ранее Симоновский районный суд Москвы решил оставить без движения иск Артема Чекалина к супруге Валерии Чекалиной о разделе совместно нажитого имущества. Он намерен взыскать с блогерши свыше 1,2 млрд рублей.