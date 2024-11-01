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«Роскосмос» опубликовал фото циклона «Мартина», пришедшего в Москву в пятницу

Обрушившийся в пятницу на Москву североатлантический циклон «Мартина» принес с собой непогоду, сообщает госкорпорация «Роскосмос» в своем Telegram-канале .

1 ноября на столицу обрушился североатлантический циклон «Мартина». Из-за него в Москве прогнозируются обильные осадки в виде дождей, снега, а также штормовой ветер и гололедица.

В госкорпорации поделились кадрами прохождения штормового циклона. Съемка была проведена с помощью космического аппарата «Метеор-М».

На фото запечатлена воздушная масса в виде атмосферного вихря. Она окружила Москву.

Кроме того, из-за «Мартины» к вечеру 1 ноября прогнозируется снижение атмосферного давления. Оно рухнет до 721 мм рт. ст., что на 25–27 мм рт. ст. ниже нормы.

По прогнозам синоптиков, днем в пятницу будет от шести до восьми градусов тепла. Порывы ветра местами составят от 16 до 21 м/с.