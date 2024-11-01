В Москве из-за циклона «Мартины» рухнет атмосферное давление

Накрывший Московский регион циклон «Мартина» принес в столицу и Подмосковье не только осадки в виде дождя и снега, но и повлиял на атмосферное давление. По словам ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, к вечеру 1 ноября атмосферное давление будет ниже нормы, об этом он написал в Telegram-канале .

«Обращаю внимание метеозависимых на резкое падение атмосферного давления — около полуночи (1 ноября — ред.) барометры в столице показывали примерно 741 мм рт. ст., сейчас на приборах уже чуть меньше 733, а к вечеру атмосферное давление рухнет до 721 мм рт. ст., что на 25–27 мм рт. ст. ниже нормы и близко к суточному рекорду низкого атмосферного давления, который для 1 ноября составляет 720,8 мм рт. ст. и установлен в 2001 году», — написал синоптик.

Леус попросил метеозависимых людей внимательно относиться к собственному здоровью и не игнорировать недомогание.

По словам синоптика, начавшиеся в Московском регионе дожди — это только начало. В ближайшее время осадки усилятся, затем наступит потепление. Общее количество осадков, по прогнозам, может превышать суточную норму.