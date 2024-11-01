Дождь и сильный ветер придут в Московский регион 1 ноября

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Гидрометцентр РФ: дождь и ветер до 21 м/с будут в Московском регионе в пятницу

Днем в пятницу в Москве и области будет от шести до восьми градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ .

Ожидается сильный дождь и облачность. Ветер южный с переходом на западный от 7 до 12 метров в секунду. Местами возможны порывы от 16 до 21 м/с.

Ночью в Московском регионе ожидается от нуля до двух градусов тепла. Будет облачно с прояснениями.

Ожидаются маленькие осадки, возможна гололедица. Ветер северо-западный, от 7 до 12 метров в секунду. Местами возможны порывы от 15 до 20 м/с.

Ранее сообщалось, что в Московский регион 1 ноября пришел циклон «Мартина». Из-за него может ухудшиться видимость, начнется сильный ветер, выпадет 50% месячной нормы осадков.