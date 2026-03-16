Лимит в 3 ТБ: эксперт объяснил, почему операторы начали резать трафик

Рост потокового видео, облачных сервисов и онлайн-игр серьезно увеличил нагрузку на домашние сети, сообщил РИАМО основатель и руководитель компании «Кибербастион» Владислав Кокунцыков.

«Если смотреть на ситуацию со стороны рынка, подобные решения обычно появляются тогда, когда меняется характер интернет-трафика. За последние годы он действительно сильно изменился. Домашние сети стали гораздо более нагруженными — люди смотрят потоковое видео в высоком качестве, активно используют облачные сервисы, играют онлайн, подключают десятки устройств в квартире», — сказал Кокунцыков.

Он добавил, что сам факт появления подобных новостей показывает, что телеком-рынок постепенно меняется. Интернет-трафик продолжает расти, количество устройств в домах увеличивается, а требования пользователей к скорости и стабильности соединения становятся выше.

«В таких условиях операторы будут искать способы балансировать нагрузку на сети. Иногда это означает модернизацию инфраструктуры, иногда — пересмотр тарифной политики, а иногда — введение ограничений для нетипичных сценариев использования», — рассказал эксперт.

Ранее интернет-провайдер «Дом.ру» ввел ограничения скорости для части абонентов в ряде крупных городов России, потребляющих большой трафик. Тестирование началось в Санкт-Петербурге, Самаре и Екатеринбурге. Ограничения скорости интернета затронут 267 клиентов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.