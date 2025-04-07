Ликсутов: в технополисе Москвы пройдут мероприятия к 80-летию Победы

В особой экономической зоне «Технополис Москва» запланированы мероприятия, посвященные 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Здесь состоятся масштабные фотовыставки и памятные акции, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он уточнил, что День Победы — праздник, который сплачивает всю страну. К этой важной дате «Технополис Москва» подготовил обширную программу, в которой смогут участвовать не только работники предприятий, но и все москвичи.

«Например, на площадке „Печатники“ уже проходит фотовыставка „Битва за Москву“, заканчивается подготовка экспозиций „Достижения советской промышленности в годы Великой Отечественной войны“, „Зеленоград: на месте былых боев“, „АЗЛК в годы войны“, которые в ближайшее время откроются на площадках „Алабушево“ и индустриального парка „Руднево“», — сказал Ликсутов.

В производственных зонах организуют тематические фотозоны, а на экранах в общественных местах будут транслировать художественные картины и фильмы о событиях 1941–1945 годов.

Также стартовал сбор заявок на участие в акциях «Трудовая вахта» и «Бессмертный полк». Сотрудники предприятий ОЭЗ встретятся с ветеранами войны и представителями совета ветеранов бывшего АЗЛК. В программе — возложение цветов к памятнику погибшим работникам завода, мемориалу «Штыки» и братской могиле в селе Алабушево.

По словам генерального директора особой экономической зоны «Технополис Москва» Геннадия Дегтева, в рамках празднования запланирован спортивный марафон «Память поколений» с участием работников «Технополиса Москва»», жителей Печатников и приглашенных спортсменов.

«Кроме того, состоятся турнир по военно-прикладным видам спорта, конкурсы чтецов и исполнения песен, а также ряд других семейных мероприятий», — уточнил Дегтев.

Акция «Бессмертный полк» в онлайн-формате соберет истории о подвигах предков сотрудников предприятий-резидентов.