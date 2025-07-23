Личное время или карьера: что выбирают разные поколения москвичей

Согласно исследованию, для поколения Z важнее комфортная среда и кофейня поблизости, чем стабильный доход и карьера, сообщили РИАМО в девелоперской компании Unikey.

Согласно проведенному исследованию, 42% москвичей в возрасте от 18 до 28 лет ставят на первое место личное время и свободу, а не карьеру. Только 12% участников признались, что работа остается для них источником мотивации и смысла. При этом 36% респондентов ценят возможность гибкого графика, а 27% — эмоциональный комфорт на рабочем месте.

Почему отказываются от офисов в центре

Главной причиной отказа от работы в центре стало время на дорогу — на это указали 38% участников.

24% заявили, что не видят смысла в карьерной гонке.

21% выбрали свободу и самостоятельное управление графиком.

34% молодых москвичей уже уходили с престижных должностей из-за давления и выгорания.

40% не готовы жертвовать психологическим здоровьем ради высокого дохода.

Новый сценарий: работа в пределах района

Аналитики отметили рост популярности так называемой районной занятости. Молодежь предпочитает работать в локальных пространствах — кофейнях, мастерских, небольших студиях. Это становится осознанным выбором, а не временной мерой.

44% участников готовы работать за меньшие деньги ради личной свободы.

31% ценят минимум стресса.

22% привлекает простой вход без барьеров.

26% хотят ощущать пользу в жизни своего района.

В сети Cofix подтвердили тренд: спрос на кофейни в спальных районах стабилен, особенно в утренние часы — с 8:00 до 10:00. Привычка «вышел из дома — взял кофе — начал работать» закрепляется среди молодых горожан.

Как молодежь использует освободившееся время

Отказавшись от поездок в центр, молодые москвичи распределяют освободившееся время так:

33% — учеба и саморазвитие;

31% — отдых и прогулки;

22% — подработка на фрилансе;

14% — время с близкими.

Идеальный рабочий день

46% опрошенных считают оптимальной продолжительность работы 4–6 часов в день.

31% выбирают свободный график.

Эксперты отмечают, что для зумеров работа все чаще становится не целью, а инструментом — ради комфорта и свободы.