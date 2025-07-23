Личное время или карьера: что выбирают разные поколения москвичей
Согласно исследованию, для поколения Z важнее комфортная среда и кофейня поблизости, чем стабильный доход и карьера, сообщили РИАМО в девелоперской компании Unikey.
Согласно проведенному исследованию, 42% москвичей в возрасте от 18 до 28 лет ставят на первое место личное время и свободу, а не карьеру. Только 12% участников признались, что работа остается для них источником мотивации и смысла. При этом 36% респондентов ценят возможность гибкого графика, а 27% — эмоциональный комфорт на рабочем месте.
Почему отказываются от офисов в центре
- Главной причиной отказа от работы в центре стало время на дорогу — на это указали 38% участников.
- 24% заявили, что не видят смысла в карьерной гонке.
- 21% выбрали свободу и самостоятельное управление графиком.
- 34% молодых москвичей уже уходили с престижных должностей из-за давления и выгорания.
- 40% не готовы жертвовать психологическим здоровьем ради высокого дохода.
Новый сценарий: работа в пределах района
Аналитики отметили рост популярности так называемой районной занятости. Молодежь предпочитает работать в локальных пространствах — кофейнях, мастерских, небольших студиях. Это становится осознанным выбором, а не временной мерой.
- 44% участников готовы работать за меньшие деньги ради личной свободы.
- 31% ценят минимум стресса.
- 22% привлекает простой вход без барьеров.
- 26% хотят ощущать пользу в жизни своего района.
В сети Cofix подтвердили тренд: спрос на кофейни в спальных районах стабилен, особенно в утренние часы — с 8:00 до 10:00. Привычка «вышел из дома — взял кофе — начал работать» закрепляется среди молодых горожан.
Как молодежь использует освободившееся время
Отказавшись от поездок в центр, молодые москвичи распределяют освободившееся время так:
- 33% — учеба и саморазвитие;
- 31% — отдых и прогулки;
- 22% — подработка на фрилансе;
- 14% — время с близкими.
Идеальный рабочий день
- 46% опрошенных считают оптимальной продолжительность работы 4–6 часов в день.
- 31% выбирают свободный график.
Эксперты отмечают, что для зумеров работа все чаще становится не целью, а инструментом — ради комфорта и свободы.