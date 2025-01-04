Леус: утром 4 января на Земле началась магнитная буря

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На Земле утром 4 января началась слабая магнитная буря класса G1, после 8:50 индекс Кp достигал отметки 5 единиц. Данный показатель отражает уровень возмущений геомагнитного поля, об этом в своем Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Синоптик отметил, что в течение всего дня геомагнитное поле будет преимущественно слабо возмущенным. Из-за этого на Земле ожидаются кратковременные слабые магнитные бури.

Первая магнитная буря в 2025 году на Земле произошла 1 января. Ее спровоцировала мощная вспышка на Солнце.

Магнитная буря спровоцировала северное сияние, которое жители России наблюдали в разных районах, делали снимки и делились красивым природным явлением в соцсетях.