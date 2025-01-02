Северное сияние увидели жители регионов России

сегодня в 06:32

Россияне поделились фотографиями северного сияния, которое могли увидеть в разных регионах страны, сообщает РЕН ТВ .

Природное явление появилось в Московской, Ленинградской, Мурманской, Свердловской и Курганской областях, Башкортостане и Татарстане.

Жители этих регионов разместили фотографии в социальных сетях.

Утром 1 января на Земле началась слабая магнитная буря, которая и вызвала свечение неба.