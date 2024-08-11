Лейтенант гвардии Дмитрий Анучин высоко оценил государственную поддержку семей контрактников. Он также отметил, что у российских военных высокий моральный дух, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Все парни знают, для чего мы здесь, поэтому самоотверженно действуют. Я чувствую на своей семье — государство им помогает. Положительное отношение местного населения чувствуется всегда, оно в мелочах, но ты его чувствуешь», — заявил Анучин.

Он добавил, что у страны есть поводы для гордости. Российские военные показывают высокий моральный дух.

Участники СВО — это граждане с активной жизненной позицией. Настоящие патриоты сделали сознательный выбор, они не остались в стороне и поступили на военную службу по контракту, чтобы защитить страну. Эти люди понимают, что Родина нуждается в них, а они, в свою очередь, делают все, чтобы защитить Отечество и семью. Они идут защищать интересы России, не ставя никаких условий.

Защита Отечества — долг и обязанность каждого гражданина и мужчины. Любовь к Родине — незыблемая ценность, которая не может проявляться лишь на словах, ее надо подтвердить конкретным делом.

Московский областной пункт отбора бойцов в Балашихе находится по адресу: Восточное шоссе, вл. 2. В нем есть все необходимое для кандидатов — проживание и питание, прохождение медкомиссии, консультации юристов, нотариусов, банковских работников и других специалистов. Подробная информация о контрактной службе доступна по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77, на сайте контрактмо.рф и в Telegram-боте.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, центр заработал для того, чтобы бойцы могли получить максимальное внимание. Регион находится в постоянном контакте с Минобороны РФ.

«Важно уделить максимальное внимание тому, кто подписывает контракт, кто, соответственно, будет защищать нашу страну. Для этого нужна экипировка, для этого нужны навыки ведения боя. В общем все необходимые мероприятия мы там предусматриваем, в том числе и боевое слаживание — ребята знакомятся, обмениваются опытом там. Все это имеет значение», — сказал глава региона.