Le Parisien: украденная из Лувра подвязка императрицы стоила 6,7 млн евро

Подвязка императрицы Евгении де Монтихо, украденная из музея Лувр, была приобретена музеем за 6,72 млн евро, сообщает « Газета.ru » со ссылкой на газету Le Parisien.

Отмечается, что украшение шириной 11 см инкрустировано 2634 бриллиантами.

Новость об ограблении Лувра потрясла мир 19 октября. Все случилось утром, когда в музее уже находились посетители. По последним данным, четверо злоумышленников проникли в галерею «Аполлон». Один из преступников на глазах туристов вскрывал витрину, и никто ничего не понял. Этот момент попал на видео.

На обнародованных кадрах видно, как по галерее гуляют люди. В этот же момент неизвестный в капюшоне и желтом жилете, прикинувшись рабочим, пропиливает стекло. Посетители не обратили внимание на происходящее.

Позднее стало известно, что злоумышленники вынесли из Лувра девять ювелирных украшений времен Наполеона.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.