Le Parisien: украденная из Лувра подвязка императрицы стоила 6,7 млн евро
Подвязка императрицы Евгении де Монтихо, украденная из музея Лувр, была приобретена музеем за 6,72 млн евро, сообщает «Газета.ru» со ссылкой на газету Le Parisien.
Отмечается, что украшение шириной 11 см инкрустировано 2634 бриллиантами.
Новость об ограблении Лувра потрясла мир 19 октября. Все случилось утром, когда в музее уже находились посетители. По последним данным, четверо злоумышленников проникли в галерею «Аполлон». Один из преступников на глазах туристов вскрывал витрину, и никто ничего не понял. Этот момент попал на видео.
На обнародованных кадрах видно, как по галерее гуляют люди. В этот же момент неизвестный в капюшоне и желтом жилете, прикинувшись рабочим, пропиливает стекло. Посетители не обратили внимание на происходящее.
Позднее стало известно, что злоумышленники вынесли из Лувра девять ювелирных украшений времен Наполеона.
