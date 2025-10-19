Видео: грабители похищали украшения из Лувра на глазах посетителей

Новость об ограблении Лувра потрясла мир 19 октября. Все случилось утром, когда в музее уже находились посетители. По последним данным, четверо злоумышленников проникли в галерею «Аполлон». Один из преступников на глазах туристов вскрывал витрину, и никто ничего не понял. Этот момент попал на видео.

На обнародованных кадрах видно, как по галерее гуляют люди. В этот же момент неизвестный в капюшоне и желтом жилете, прикинувшись рабочим, пропиливает стекло. Посетители не обратили внимание на происходящее.

Позднее стало известно, что злоумышленники вынесли из Лувра девять ювелирных украшений времен Наполеона. Через некоторое время правоохранители нашли украденную корону жены Наполеона Евгении, которую преступники сломали. Экспонат находился рядом со зданием Лувра. Также был найден второй экспонат, однако какой именно, не уточняется. При этом преступников еще ищут, им удалось скрыться на двух автомобилях.

