Лариса Долина передала мошенникам свои сбережения и заемные деньги

Певица Лариса Долина передала мошенникам, кроме средств от продажи квартиры, свои сбережения и заемные деньги, сообщил « Коммерсант ».

Об этом потерпевшая певица заявила 19 ноября на процессе в Балашихинском горсуде.

Мошенники, выдавая себя за представителей Росфинмониторинга и ФСБ, убедили певицу, что злоумышленники хотят украсть ее деньги и взять на ее имя кредит под залог квартиры.

Ранее сообщалось, что в 2024 году Долина стала мишенью для масштабной аферы. В результате действий злоумышленников она лишилась столичной квартиры, переведя вырученные средства неизвестным лицам после нескольких месяцев целенаправленной обработки.

Новой владелицей жилья стала 34-летняя мать-одиночка Полина Лурье, трудоустроенная в московской фирме, специализирующейся на инжиниринге и консалтинге. В марте 2025 года право собственности на квартиру было восстановлено в пользу Долиной.

Ранее юрист Андрей Алешкин заявил, что покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной, скорее всего, сможет взыскать с нее 112 млн рублей.

