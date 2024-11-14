Курсы и стажировка: эксперт рассказала, как попасть в IT без опыта

Эксперт по управлению персоналом Катерина Казакова заявила, что сегодня есть несколько путей получить работу в сфере IT без опыта: онлайн-курсы, высшее образование или бесплатная стажировка.

«Сегодня существует немалое количество платформ онлайн-образования, которые предлагают курсы для новичков по различным профессиям в IT, и некоторые даже дают гарантию последующего трудоустройства, возвращая деньги за обучение, если выпускник курса не находит работу в определенный промежуток времени», — сказала Казакова в эфире радио Sputnik.

По ее словам, еще один хороший вариант — это классическое вузовское образование. Разработчик необязательно должен иметь диплом, но оно пригодится Data Science-специалистам, разработчикам нейронных сетей и экспертам по информационной безопасности.

Третий путь — это стажировка. Некоторые IT-компании открывают собственные корпоративные университеты с обучающими программами, на которые сначала отбирают кандидатов, а затем некоторым из них предлагают попробовать начать работу, также отметила Казакова.