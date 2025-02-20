Кулинарный конкурс среди молодежи прошел в Подмосковье

сегодня в 17:16

В Воскресенске в рамках празднования Дня православной молодежи прошел кулинарный конкурс 1-го Воскресенского благочиния. Одиннадцать команд воскресных и общеобразовательных школ городского округа соревновались в искусстве приготовления и украшения блюд, сообщает пресс-служба администрации округа.

С приветственным словом к участникам и гостям конкурса обратился благочинный 1-го Воскресенского округа протоиерей Сергий Якимов. В течение 40 минут команды готовили конкурсные блюда. Жюри оценивало скорость, трудолюбие и старание ребят, а также заранее подготовленное домашнее задание.

Профессиональный повар Дмитрий Кутьев провел для всех присутствующих мастер-класс по приготовлению блюд итальянской домашней кухни. В числе приготовленных блюд были брускеты, ризотто и мусс с печеньем. Украшением кулинарного праздника стали выступления творческих коллективов Дворца культуры «Юбилейный».

В завершение праздника состоялась презентация приготовленных блюд и церемония награждения. Протоиерей Сергий Якимов, благочинный 1-го Воскресенского округа, вручил каждой команде призы и грамоты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.