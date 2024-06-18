«Кухня на районе» дала понять, когда начнет работу после истории с ботулизмом

«Кухня на районе» заработает не раньше окончания проверки по делу о ботулизме

Представители сервиса доставки готовой еды «Кухня на районе» рассказали журналистам, что пока не закончатся проверки в рамках следствия по делу о массовом заражении людей ботулизмом, работу компании невозможно возобновить, пишет РБК .

Госструктурам нужно время на дополнительные проверки. Также представитель сервиса отметил, что компания всегда оценивает новых поставщиков и периодически проводит исследования продуктов рандомным образом.

«К сожалению, в случайную проверку фасоль от „Савон-К“ не попала, а документация и внешний вид продукта не вызывали подозрений», — сообщили в сервисе доставки еды.

Жители России начали массово обращаться в больницу после того, как употребили в пищу салат с тунцом и фасолью. Медики обследовали каждого пациента, согласно предварительному диагнозу, 150 человек заразились ботулизмом. Позднее инфекцию обнаружили в фасоли.

Гендиректоров «Кухни на районе» Антона Лозина и «Савон-К» Владимира Шина, а также главу отдела качества «Кухни» Елену Машкову уже задержали. С ними работают компетентные органы.