Ксения Собчак открестилась от участия в вечеринке с Хакамадой в отеле Savoy

Известная журналистка и телеведущая Ксения открестилась от участия в вечеринке с экс-политиком и общественным деятелем Ириной Хакамадой в отеле Savoy, сообщает Общественная служба новостей .

Она рассказала, что один из депутатов Госдумы РФ пытался выяснить, присутствовали ли Собчак на вечеринке с Хакамадой. Однако журналистка утверждает, что после скандальной «голой» вечеринки блогера Насти Ивлеевой не принимает участие в подобных мероприятиях.

«А если куда и хожу, то теперь только с ассистентом, который вначале проверяет любое место „на приличность“, а потом уже захожу», — написала телеведущая в своем Telegram-канале.

Собчак добавила, что накануне вместе с ребенком посетила выставку, после чего отправилась домой.

Ранее силовики обнаружили пакетики с неизвестным порошком на вечеринке в честь Дня святого Валентина в столичном отеле Savoy на улице Рождественка. Здание обыскивали с собаками. По словам Хакамады, экс-политик присутствовала на мероприятии в качестве гостя.