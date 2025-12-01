Ксения Горячева из Егорьевска победила в конкурсе «Женщина — Герой 2025» в Подмосковье

Ксения Горячева из Егорьевска стала победителем финала конкурса «Женщина — Герой 2025», который прошел 30 ноября в музее Победы в Подмосковье, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Финал Московского областного конкурса «Женщина — Герой 2025» состоялся 30 ноября в Музее Победы. В заключительном этапе участвовали восемь женщин из 136 кандидаток. Участницы представили творческие номера, рассказали о помощи фронту и поделились личными историями.

Ксения Горячева из Егорьевска стала лучшей по итогам конкурса. Награду ей вручили депутат Госдумы Сергей Колунов и заслуженный артист России Ярослав Дронов. Горячева активно помогает семьям участников специальной военной операции, плетет маскировочные сети, организует праздники для детей и участвует в отправке гуманитарных конвоев.

Во время выступления ансамбль «Акварель» исполнил танец под авторскую песню Ксении «Российский тыл». Флаги, с которыми девушки вышли на сцену, были подписаны участниками спецоперации и отправляются с каждым гуманитарным конвоем из Егорьевска. Всего из округа отправили более 100 таких конвоев.

Конкурс проводится в Подмосковье для поддержки женщин из семей участников специальной военной операции при поддержке губернатора региона и профильных министерств.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что программа «Герои Подмосковья» для участников СВО пользуется популярностью и предоставляет новые возможности для тех, кто принимает в ней участие.

«Вы знаете, что в Московской области действует, как и во всей стране, ряд программ — очень востребованных программ (для участников СВО — ред.). Одной из них на федеральном уровне была (программа — ред.) «Время героев». Цель этой программы — подготовка ребят, предоставление им дополнительного образования, возможности самореализации. У нас — (действует программа — ред.) «Герои Подмосковья», — сказал Воробьев.