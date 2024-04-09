Крымские десантники ударили по БТР и сорвали ротацию ВСУ под Вербовым

Российские силы ударом ракеты из ПТРК сорвали ротацию ВСУ под Вербовым

Десантники из Крыма совершили успешный пуск ракеты из ПТРК «Фагот», уничтожив украинский бронетранспортер и помешав ротации противника под Вербовым, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

С помощью разведывательного БПЛА Supercam было обнаружено выдвижение БТР противника к передовым позициям для ротации.

Десантник-корректировщик передал координаты цели расчету ПТРК, который успешно уничтожил бронетранспортер ВСУ.

Благодаря профессионализму подразделений Новороссийской дивизии были ликвидированы бронеавтомобиль и часть личного состава противника, отметили в оборонном ведомстве.