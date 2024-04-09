Крымские десантники ударили по БТР и сорвали ротацию ВСУ под Вербовым
Российские силы ударом ракеты из ПТРК сорвали ротацию ВСУ под Вербовым
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Десантники из Крыма совершили успешный пуск ракеты из ПТРК «Фагот», уничтожив украинский бронетранспортер и помешав ротации противника под Вербовым, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
С помощью разведывательного БПЛА Supercam было обнаружено выдвижение БТР противника к передовым позициям для ротации.
Десантник-корректировщик передал координаты цели расчету ПТРК, который успешно уничтожил бронетранспортер ВСУ.
Благодаря профессионализму подразделений Новороссийской дивизии были ликвидированы бронеавтомобиль и часть личного состава противника, отметили в оборонном ведомстве.