Крупный сбой произошел в работе сервисов Сбера

Жители пяти регионов России пожаловались на сбои в работе сервисов Сбера. Об этом сообщается на сайте Downdetector .

Сервисы Сбера работают с перебоями в Хабаровском и Приморском краях. Также на проблемы жалуются жители Республики Сахи (Якутии), Новосибирской и Сахалинской областей.

Не работает мобильное приложение, сервисы и личный кабинет. Многие жалуются на проблемы с переводами и даже невозможность рассчитаться с помощью карты в магазине.

Ранее массовый сбой произошел в работе Системы быстрых платежей.