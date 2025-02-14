Массовый сбой произошел в работе СБП
В России зафиксирован массовый сбой в работе Системы быстрых платежей (СБП). Владельцы карт крупных российских банков сообщают о проблемах с проведением операций. Об этом свидетельствую данный портала сбой.рф.
Оплата по QR-кодам также осуществляется с перебоями. В банковских приложениях пользователям сообщается, что совершить оплату можно будет позже.
Больше всего жалоб поступает из Москвы (30%), Санкт-Петербурга (20%), Амурской области (20%), Новосибирской области (20%), Республики Коми (10%).
Причины сбоя на данный момент не известны.