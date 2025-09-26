Круассаны и наггетсы стали самыми популярными блюдами у школьников в Дубне

В гимназии № 8 Дубны прошла проверка питания с сотрудниками управления образования. Она показала, что из блюд обновленного меню детям больше всего пришлись по вкусу круассаны, а также наггетсы и куриный рубленый шницель. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«В меню каждый год вводятся разнообразные блюда. Продолжаем радовать детей наггетсами, им очень нравятся. Появились кукурузные хлопья, йогурты на завтрак, круассаны. Сегодня был итальянский суп минестроне, это новинка для нас», — рассказала директор гимназии № 8 им. Н. Н. Боголюбова Татьяна Горячева.

Также в меню появились рубленые шницели из курицы, рыбные палочки, блинчики. Гимназисты получают еду двумя способами: младшим классам обед накрывают, старшие подходят на раздачу. В рамках федерального проекта учащиеся начальных классов получают в школе бесплатные завтраки, обеды — платные, по желанию. С 5 класса бесплатные завтраки и обеды получают учащиеся льготных категорий: из многодетных семей, семей участников СВО, сироты, дети родителей с инвалидностью и т. д.

«Питание — один из важнейших показателей для роста и развития ребенка. Ежегодно в рационе наших школьников появляются новые блюда. Меню разрабатывают строго по нормативам, но с учетом пожеланий маленьких гурманов. Мы со своей стороны будем контролировать, чтобы дети получали качественное и теплое питание», — подчеркнул глава округа Дубна Максим Тихомиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что питанию в школьных столовых уделяют повышенное внимание.

«Эта тема имеет принципиально важное значение», — сказал Воробьев.