Краснокнижный черный аист прилетел в Нижегородскую область

сегодня в 17:23

Нижегородский орнитолог Алексей Левашкин сфотографировал черного аиста, занесенного в Красную книгу. Специалист не уточнил, где именно встретил редкую птицу, отметив лишь, что это было на юге региона, сообщает pravda-nn.ru .

Левашкин опубликовал фотографию аиста в социальных сетях. На снимке практически незаметны птенцы, но орнитолог заявил, что в гнезде было еще 3-4 детеныша.

Черный аист занесен в Красные книги сразу нескольких стран, в том числе и России. Птица находится под угрозой исчезновения.

Ранее черных аистов начали чаще замечать также на юге Московской области. Редких птиц наблюдали в Луховицах, Серпухове и вблизи заказника «Никифоровская колония степных растений».