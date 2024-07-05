В Подмосковье участились наблюдения черных аистов

Специалисты природоохранного фонда «Верховье», ведущие мониторинг редких видов по заказу Минэкологии Подмосковья, сообщили об участившихся наблюдениях черных аистов в южном Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба эковедомства.

За два последних месяца этих редчайших птиц наблюдали в Серпухове, вблизи заказника «Никифоровская колония степных растений», а также в Луховицах, при обследовании заказника «Урочище «Веревкин бугор».

«Зоологи сделали очень ценные наблюдения. Черный аист — редкий вид, внесенный в Красные книги России и Московской области под 1-й категорией — находящийся под угрозой исчезновения. Сразу несколько встреч позволяют надеяться на то, что популяция черных аистов в Подмосковье, как минимум, останется на прежнем уровне, а в идеале, возрастет», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Черные аисты гнездятся отдельными парами в глухих лесах недалеко от болот, рек и других водоемов, в кладке насчитывается от 2 до 5 яиц. Птицы питаются земноводными, рыбой, водными беспозвоночными, реже насекомыми и мелкими млекопитающими. Численность популяции напрямую зависит от состояния пойменных лесов.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.