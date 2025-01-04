Космонавт Александр Горбунов снял таймлапсом полет над Землей из МКС

Российский космонавт Александр Горбунов, который в настоящее время работает на МКС, снял таймлапс полета над Землей. Завораживающие кадры опубликовал в своем Telegram-канале «Роскосмос».

На опубликованных кадрах сначала видно часть корабля «Союз», который проносится над Землей. В момент съемки на большей части планеты, попавшей в кадр, наблюдалась облачность. Местами было видно не только океаны, но и материки.

Судя по всему, съемка велась не только при дневном свете, но и в момент, когда на нашу планету падала тень.

На момент публикации заметки пост «Роскосмоса» посмотрели 3,5 тысяч пользователей, а различные положительные реакции с помощью эмодзи выразили более 150 юзеров.

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