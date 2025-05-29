Косметолог назвала продукты, способные остановить выпадение волос

В России как мужчины, так и женщины сталкиваются с выпадением волос. Это явление может говорить о том, что человек часто стрессует или у него есть гормональные нарушения. Неправильный уход за волосами тоже может привести к их выпадению. Косметолог-эстетист, разработчик профессиональной косметики Наталья Рябинова рассказала, что иногда проблему может решить специальная диета. Достаточно есть определенные продукты, например, авокадо, шпинат и яйца, сообщает «Вечерняя Москва».

Для роста и укрепления волос необходимы определенные нутриенты, которые можно получить в том числе через питание. В основу волоса входит кератин (белок), а железо предотвращает развитие анемии, которая часто приводит к потере волос. Цинк нужен волосам, чтобы регулировать работу сальных желез, а омега-3 необходима для питания волосяных фолликул. Витамины группы В, витамин D и антиоксиданты также нужны для красивой и пышной шевелюры.

Чтобы укрепить волосы и предотвратить их потерю, человеку необходимо добавить в свой рацион жирные сорта рыбы: лосось, скумбрию и сельдь. Также в рационе должны быть яйца, шпинат и другая темная зелень. Грецкие орехи, миндаль, семена льна и чиа содержат цинк, который важен для волос.

В составе авокадо много витамина Е, а бобовые нужны для получения железа. В морепродуктах содержится много цинка, а в ягодах — витамина С, который помогает синтезировать коллаген. Сладкий перец также богат витамином С. Для получения белка следует употреблять в пищу говядину, индейку и курицу.

Сбалансированное питание играет большую роль в здоровье волос, но не всегда выпадение связано именно с рационом. Чтобы узнать точную причину и подобрать правильное лечение, следует обратиться за консультацией к квалифицированному трихологу.