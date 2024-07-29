Корпус центра паллиативной помощи на севере Москвы обновят до конца 2024 года

В настоящее время специалисты проводят работы по обновлению корпуса Центра паллиативной помощи в столичном районе Марьина Роща. Завершить ремонт планируем до конца текущего года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Обновляем корпус Центра паллиативной помощи в Марьиной Роще. В здании на улице Двинцев создаем пространство, максимально приближенное к домашнему», — написал столичный градоначальник в своем Telegram-канале.

На сегодняшний день завершено более 50% запланированных работ. Корпус будет оснащен новым и современным оборудованием. Для этих целей будет закуплено более 5 тыс. единиц оборудования, медицинских изделий и мебели. Речь идет о кроватях с антипролежневыми матрасами и электроприводом, а также потолочных подъемниках для перемещения маломобильных и лежачих пациентов.

В здании предусмотрены малая операционная, кабинеты механо- и эрготерапии и кабинет водолечения. В обновленном корпусе на 90 коек будут работать порядка 250 человек. Кроме того, здесь будет находиться второе в Москве отделение длительной респираторной поддержки.

Ранее стало известно, что столичные врачи ежегодно делают пациентам более 100 тыс. высокотехнологичных операций. В этом им помогает современное оборудование, в том числе робот-ортопед.