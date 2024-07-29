Появились подробности о новом высокотехнологичном оснащении больниц Москвы

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Московские доктора каждый год делают пациентам более 100 тыс. высокотехнологичных операций. В этом им помогает современное оборудование, которым оснащены больницы, сообщает мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

В ГКБ № 1 имени Пирогова сделали ремонт. После этого начали работать две рентген-операционные. Благодаря этому у докторов появились новые возможности, чтобы делать пациентам высокотехнологичные гибридные и рентген-хирургические операции.

Также в ГКБ № 31 имени Савельевой у докторов, занимающихся эндопротезированием коленного сустава, появился необычный помощник — робот-ортопед. У него есть оборудование с функциями 3D-реконструкции операции на суставах.

На создание плана и проведение хирургического вмешательства уходит всего час. Это ускорило процесс восстановления для пациентов больницы.

Ранее московские кардиохирурги спасли ребенка со сложным врожденным пороком сердца. У него была аномалия Тауссиг ؙ— Бинга.