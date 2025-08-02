Корабль Crew Dragon с российским космонавтом пристыковался к МКС
Фото - © CC BY 2.0 / Roscosmos / NASA / МКС
Американский корабль Crew Dragon с российским космонавтом Олегом Платоновым в составе экипажа пристыковался к Международной космической станции (МКС).
Прямую трансляцию ведет Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).
Ракета Falcon 9 с кораблем Crew Dragon стартовала 1 августа с космодрома Кеннеди в американском штате Флорида. На борту космического корабля, помимо россиянина, находятся американские астронавты Майкл Финк и Зина Кардман, а также астронавт JAXA Кимия Юи. Они проведут на МКС несколько месяцев.
Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов прибыл в Соединенные Штаты для переговоров с американскими коллегами. Руководитель российской космической корпорации посетил США впервые с 2017 года. Баканов посетил Космический центр Джонсона и предприятия Boeing.