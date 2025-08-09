сегодня в 04:59

Корабль Crew Dragon с россиянином Песковым успешно отстыковался от МКС

Американский корабль Crew Dragon с российским космонавтом Кириллом Песковым успешно отстыковался от Международной космической станции (МКС), сообщает «Роскосмос» в Telegram-канале .

«Crew Dragon с космонавтом „Роскосмоса“ Кириллом Песковым отчалил от МКС», — говорится в сообщении.

Приводнение корабля ожидается 9 августа у побережья Калифорнии.

На Земле Пескова встретят его коллега Сергей Прокопьев и врачи Центра подготовки космонавтов.

Ракета Falcon 9 с кораблем Crew Dragon стартовала 1 августа с космодрома Кеннеди в американском штате Флорида. На борту космического корабля, помимо россиянина, находятся американские астронавты Майкл Финк и Зина Кардман, а также астронавт JAXA Кимия Юи. Они проведут на МКС несколько месяцев.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов прибыл в Соединенные Штаты для переговоров с американскими коллегами. Руководитель российской космической корпорации посетил США впервые с 2017 года. Баканов посетил Космический центр Джонсона и предприятия Boeing.